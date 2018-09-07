الأحد.. وزير التنمية المحلية يعقد مؤتمرا صحفيا عقب "ورشة المحافظين"

يعقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مؤتمر صحفي، الأحد المقبل، عقب انتهاء ورشة عمل تعريفية للمحافظين ونوابهم على مدار يومين لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ، والطرق القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام، كما يحددها قانون الإدارة المحلية.