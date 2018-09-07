قالت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها منذ قليل، إن الدكتور عبداللطيف عبيد، الأمين العام المساعد للجامعة العربية إن الوضع الفلسطيني متأزم، ولم يشهد انفراجه حقيقية لحل القضية، والمشهد العربي معقد جدًا لما يشهده من صراعات ونزاعات كثيرة.