شارك النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ممثلاً عن البرلمان المصري، اليوم الجمعة، في اجتماع لجنة الإجراءات الخاصة بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بحضور ممثلي الدول من شمال وجنوب البحر المتوسط، في مبنى البرلمان الأوروبي ببروكسل.

وقال الشريف، في بيان، إن الاجتماع ناقش تشكيل أمانة دائمة للجمعية لتسهيل إجراءات التنسيق بين الدول الأعضاء، والإعداد للأنشطة المختلفة التي تجريها الجمعية، كما تم الاتفاق على تعيين أمين عام مؤقت من الدولة المستضيفة للأمانة العامة وهي إيطاليا، لفترة مؤقتة لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية القادم في أبريل.

وأضاف: "سيكون هناك اجتماع عاجل في نوفمبر أو ديسمبر 2018 لتنسيق الإجراءات لوضع الأمانة موضع التنفيذ، من حيث اختيار الأمين العام، وتحديد المؤهلات اللازمة له".

وأشار "الشريف" إلى أنه تم التأكيد على تفعيل إجراءات تمويل الأمانة ومطالبة الدول الأعضاء التي لم تسدد اشتراكاتها بسرعة التسديد لتدبير التمويل اللازم للأنشطة الخاصة بالجمعية، وأن يبحث ممثلو الدول الأعضاء الحاضرين، مع دولهم، ترشيحات الدول التي ستشارك في الأمانة بواسطة دبلوماسيها خلال فترة الأمانة العامة.