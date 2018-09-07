واصلت قافلة الأزهر الموفدة إلى محافظة شمال سيناء، أمس، أعمالها لليوم الثالث على التوالي بمركز شباب العريش، وبلغ إجمالي المساعدات التي وزعتها القافلة نحو 1500 عبوة، ما بين مواد غذائية وكسائية.

وعقد أعضاء القافلة من دعاة ووعاظ مجمع البحوث الإسلامية، عدة ندوات ومحاضرات في مساجد العريش، ناقشوا خلالها العديد من القضايا الفكرية والمعاصرة، بهدف تثقيف الشباب وتوعيتهم بمخاطر الأفكار المتطرفة التي تبثها الجماعات الإرهابية، وما تمثله من خطر على الأوطان والمجتمعات.

ويشارك في القافلة، التي يستمر عملها لمدة أسبوع، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وبيت الزكاة والصداقات المصري، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة شمال سيناء.