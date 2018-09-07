أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن القمة الثلاثية حول سوريا التي جمعته في طهران مع الرئيسين الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب اردوغان، بحثت في إرساء الاستقرار في إدلب "على مراحل".

وقال بوتين في ختام القمة "بحثنا في إجراءات ملموسة من أجل استقرار على مراحل في منطقة خفض التوتر في إدلب، بينها احتمال الاتفاق مع من هم مستعدون للحوار".

وأضاف "نعمل وسنواصل العمل من أجل مصالحة أطراف النزاع، مع استمرار استبعاد المنظمات الإرهابية. نأمل أن تتحلى هذه الأخيرة بما يكفي من المنطق لتسليم سلاحها ووضع حدّ للمواجهة".

وخصصت القمة لبحث مصير إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا والتي تشكل آخر معقل للجهاديين ومقاتلي المعارضة في البلاد. وتستعد قوات النظام السوري لشن هجوم عليها لاستعادتها.

وقال بوتين "إن أولويتنا المشتركة وغير المشروطة هي في تصفية الإرهاب نهائيا في سوريا"، مضيفا "هدفنا الأساسي في الوقت الحالي طرد المقاتلين من محافظة إدلب حيث يشكل وجودهم تهديدا مباشرا لأمن المواطنين السوريين وسكان المنطقة كلها".

واتهم "الإرهابيين" باستخدام المدنيين كدروع بشرية وأكد أن لديه "إثباتات غير قابلة للجدل" بأنهم يحضرون "لمحاولات لاتهام السلطات السورية باللجوء الى الأسلحة الكيميائية".

وأعلن البيت الأبيض أنه سيرد بسرعة في حال استخدام النظام للأسلحة الكيميائية في إدلب.