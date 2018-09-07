علق الإعلامي مصطفى بكري، على إصدار مجلس الوزراء كتابًا يوثق إنجازات الرئيس السيسي خلال فترة ولايته الأولى، والذي حمل عنوان "مصر.. التحدي والإنجاز".

وأشاد بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، بالمشروعات القومية والتنموية التي نفذت في عهد الرئيس السيسي، معتبرًا أن السيسي عمل على إعادة بناء الإنسان المصري.

وتابع: "محتاجين نرمم الإنسان المصري، الإنسان في حاجة إلى ترميم، هو في حاجة إلى أسعار رخيصة ويقدر يدفع فاتورة الكهرباء، الأسعار تنزل، لا بد من تحقيق التوازن، لأن الطبقات المتوسطة تعبانة".