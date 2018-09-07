قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الصوت الواحد مرفوض، موضحًا: "كلنا انتخبنا السيسي، والإعلاميين المصريين وطنيين للغاية ومحدش يقدر يزايد علينا، ولا أحد يحتكر الوطنية".

وأضاف خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "في إعلاميين قعدوا في البيت، دول هيبقوا قنابل موقوتة، وهيقفوا ضد الدولة، لو حد مش بيشتغل يمشي".

وتابع: "مصر ستتجاوز الصعاب، لكن يجب استيعاب كافة الأصوات والآراء، لأننا في زمن المعارك الكبرى، وعندما يشعر الرأي العام بالدوشة سيرتبك".

واختتم: "خلوا الصحفيين يطمأنوا، أنا خايف إن الإعلاميين يرموا نفسهم قدام المترو".