فرنسا تتهم روسيا بمحاولة التجسس على أحد أقمارها الصناعية

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الجمعة، أن قمرا اصطناعيا روسيا حاول العام الماضي التجسس على قمر اصطناعي فرنسي-إيطالي للاتصالات العسكرية الآمنة.

وفي كلمة ألقتها خلال زيارتها المركز الوطني للأبحاث الفضائية في تولوز قالت بارلي إن "قمرا اصطناعيا اقترب بشكل كبير جدا من القمر الاصطناعي أثينا-فيدوس خلال دورانه حول الكرة الأرضية".

وأضافت الوزيرة أن القمر الاصطناعي "اقترب بشكل كبير جدا ما دفعنا للاعتقاد بأنها محاولة لالتقاط اتصالاتنا"، مضيفة "محاولة التنصت على الجيران ليست عملا غير ودي فحسب. هذا يسمى عملية تجسس".

وقالت الوزيرة إن "هذا القمر الاصطناعي ذو الآذان الكبيرة اسمه لوش-أوليمب، إنه قمر اصطناعي روسي معروف".

وتابعت الوزيرة "لقد رصدنا وصوله واتخذنا الإجراءات المفروضة. نحن نراقبه من كثب وقد لاحظنا أنه واصل عمله في الأشهر اللاحقة مع أهداف أخرى"، متسائلة "لكن ما الذي يضمن بأنه لن يعاود الاقتراب من أحد أقمارنا الاصطناعية؟".