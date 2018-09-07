أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، أن حرق القنصلية الإيرانية في محافظة البصرة، أمر مرفوض ويضر بمصالح العراق.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب في بيان أنه "في الوقت الذي نتفهم فيه مطالب المتظاهرين من أهلنا في محافظة البصرة، فإننا نعرب عن أسفنا الشديد لتعرض القنصلية الإيرانية في البصرة لهجوم من قبل بعض المتظاهرين ونعد هذا العمل تطورًا غير مرض لا ينسجم مع واجب الضيافة الوطنية للبعثات"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإعلام العراقي "واع".

ودعا الحكومة المحلية والمركزية إلى "تعزيز حماية أمن البعثات الدبلوماسية في البصرة"، موكدا ان "استهداف البعثات الدبلوماسية أمر مرفوض ويضر بمصالح العراق وعلاقاته مع دول العالم ولا يتصل بشعارات التظاهر ولا المطالب بالخدمات والماء".

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر مظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.