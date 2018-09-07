قال الدكتور أحمد المصري، رئيس قسم طب وجراحة العيون بالإسكندرية، ورئيس القافلة الطبية التي أنقذت 107 كينيين من العمى، أن الواجب الإنساني والظروف الاقتصادية الصعبة، التي يعيشها المواطنين في المقاطعات الكينية هي ما دفعته و13 طبيبًا آخر للذهاب إلى هناك لإجراء العمليات اللازمة.

وأضاف "المصري"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع"، والمذاع على قناة "دي ام سي"، أن القافلة سافرت إلى مقاطعة تبعد عن العاصمة نيروبي بحوالي 5 ساعات مصطحبين جميع المعدات والأجهزة المطلوبة، مشيرًا إلى أن المقاطعة بها مليون نسمة يخدمهم طبيبين فقط بأقل الإمكانيات الممكنة.

وأوضح "المصري"، أن القافلة أعدت ثلاث غرف عمليات مجهزة بالكامل، وأجرت العمليات بأحدث التقنيات العالمية، متابعًا: "زرعنا لهم أحسن العدسات الممكنة والناس هناك كانت في منتهى السعادة".

وأكد رئيس القافلة الطبية، أن المواطنين الكينيين ينظروا إلى مصر على أنها أهم دولة إفريقية، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الكينية طيبة للغاية.