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بالصور| "تعليم الغربية" يعقد لقاء جماهيري لحل مشكلات الطلاب والآباء

بالصور| "تعليم الغربية" يعقد لقاء جماهيري لحل مشكلات الطلاب والآباء

صور| رئيس "الوطنية للمقاولات" يتفقد أعمال إنشاءات متحف شرم الشيخ

صور| رئيس "الوطنية للمقاولات" يتفقد أعمال إنشاءات متحف شرم الشيخ

قبل لقاء السيسي.. وزير خارجية إيطاليا: سياسي مستقل وأستاذ في القانون

قبل لقاء السيسي.. وزير خارجية إيطاليا: سياسي مستقل وأستاذ في القانون

الآثار: سقوط أحد الشدات المواجهة لباب زويلة كان بسبب ارتطام سيارة بها

الآثار: سقوط أحد الشدات المواجهة لباب زويلة كان بسبب ارتطام سيارة بها

وزير بريطاني يرجح انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

وزير بريطاني يرجح انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

تكريم قيادات "نهضة مصر" وجهاز النظافة بحي وسط الإسكندرية

تكريم قيادات "نهضة مصر" وجهاز النظافة بحي وسط الإسكندرية

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بالفيديو| أمين الفتوى بـ"الإفتاء" يشرح مناسك الحج بالتفصيل

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مراكز شباب تتحول إلى أسواق ماشية ومقالب قمامة وقاعات أفراح.. ولا مكان للملاعب

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جوجل يحتفل بذكرى ميلاد عملاق الغناء السعودي طلال مداح

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