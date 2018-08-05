وصل الخرطوم، صباح اليوم، الرئيس الكينى أوهورو كينياتا، وكان في استقباله الرئيس السوداني عمر البشير، للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي علي اتفاق السلام الخاص بقضايا الحكم وقسمة السلطة والترتيبات الأمنية بين فرقاء دولة جنوب السودان، برعاية البشير بتفويض من منظمة "إيجاد"، وسيجري التوقيع على الاتفاقات النهائية اليوم بالخرطوم بمشاركة عدد من الرؤساء الأفارقة وممثلي الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة أنباء السودان "سونا"، أن الوساطة السودانية لرعاية هذه المفاوضات جاءت بناءً على تفويض من قمة "إيجاد" الاستثنائية في 21 من يونيو المنصرم، إذ تم تكليف البشير لقيادة مبادرة وجولة ثانية من جولات التفاوض المباشر بين رئيس دولة جنوب السودان سلفاكيرميارديت والدكتور رياك مشار الزعيم الجنوبي حول القضايا العالقة بشأن الحكم والترتيبات الأمنية، موضحة أن الأطراف المعنية من دولة جنوب السودان، وقعوا في الخرطوم على إعلان الخرطوم في 27 من يونيو، أعقبه التوقيع علي اتفاق الترتيبات الأمنية في السادس من يوليو الماضي، ومن ثم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الحكم وقسمة السلطة في 25 يوليو المنصرم.