دعت السفارة الإيرانية في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، رعاياها لمغادرة محافظة البصرة بعد حرق مبنى القنصلية.

وذكر مصدر في السفارة الإيرانية لوكالة أنباء الإعلام العراقي "واع": إنه يجب مغادرة محافظة البصرة لكل رعاياه، بعد أن اقتحم متظاهرون غاضبون مقر قنصليتها وأضرموا فيها النيران، احتجاجا على الأوضاع السيئة في المحافظة نتيجة الفساد المستشري وسوء الخدمات".

وكان مصدر أمني، أفاد في وقت سابق من اليوم، بأن الحكومة الإيرانية أغلقت منفذ الشلامجة الحدودي ردًا على حرق قنصليتها في البصرة.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر مظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.