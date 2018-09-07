تمكنت مباحث مركز البرلس في كفر الشيخ، من القبض على هاربين محكوم عليهما بالحبس 54 سنة، بتهمة التبديد.

كان اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط هاربين من 54سنة سجن بدائرة مركز شرطة البرلس.

جرى ضبط "قمر. ف. هـ"، 45عامًا، مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ، مطلوب التنفيذ عليه في 64 حكم حبس في قضايا "تبديد" بلغت مدة العقوبة فيها 34 سنة حبس، كما جرى ضبط "أحمد. ر. م"، مزارع، 40 عامًا مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ، ومطلوب التنفيذ عليه في 17 حكم حبس في قضايا "تبديد" بلغت مدة العقوبة فيها 20 سنة حبس .