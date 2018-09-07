خطت مصر خطوة جديدة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بفضل حقل «ظهر»، إذ أعلنت وزارة البترول اليوم ارتفاع إنتاج الحقل إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يومياً، الأمر الذى يقلل من اعتماد الدولة على الاستيراد ويقلل الفجوة بين إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعى.

وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن الزيادة الجديدة فى إنتاج «ظهر» تضيف إنجازاً جديداً لما تحقق فى تنمية هذا الكشف العملاق، قائلاً: «إن ما تحقق من إنجاز قياسى يُحسب للكوادر البترولية التى تعمل على تنمية المشروع الذى يحظى بدعم ومتابعة واعية من القيادة السياسية، حيث كان لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومتابعته المستمرة وتوجيهاته بتذليل العقبات أكبر الأثر فى نجاح المشروع الذى صار إنجازه والإسراع بوضعه على خريطة الإنتاج قصة نجاح عالمية».

مجلة أمريكية: الحقول المصرية على رأس اهتمام الشركات العالمية

وتابع: «زيادة إنتاج (ظهر) ومشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى الكبرى، تساعد فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك وتحقق خطة الدولة فى زيادة الإنتاج بما يسهم فى تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة».

وقال المهندس عاطف حسن، رئيس شركة «بتروشروق»، إن ما تم إنفاقه فى «ظهر» بلغ 7.7 مليار دولار حتى الآن، فيما اعتبرت مجلة «أويل آند جاس جورنال» الأمريكية -المتخصصة فى شئون الطاقة- أن مصر تظل على رأس قائمة اهتمام شركات النفط والغاز العالمية فى مجال الاستكشاف والإنتاج.

وذكرت المجلة، فى تقريرها، أن الصحراء الغربية فى مصر لديها سجل حافل من الاكتشافات النفطية بتكلفة منخفضة.

ووصف التقرير اكتشاف حقل «ظهر» بأنه تغيير فى قواعد اللعبة بالنسبة إلى شركات النفط العالمية والحكومة المصرية على حد سواء.