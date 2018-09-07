يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 26 34.

وسط الدلتا 25 33.

الإسكندرية 26 31.

بلطيم 25 32.

مطروح 23 31.

السلوم 20 32.

سيوة 22 38.

بورسعيد 25 32.

دمياط 26 31.

العريش 23 32.

رفح 22 32.

الإسماعيلية 24 34.

السويس 25 35.

رأس سدر 26 35.

نخل 18 35.

نويبع 27 34.

طابا 23 33.

كاترين 20 32.

الطور 26 33.

شرم الشيخ 29 36.

الغردقة 29 36.

مرسى علم 29 36.

الفيوم 25 35.

بنى سويف 25 35.

المنيا 23 35.

أسيوط 24 36.

سوهاج 26 36.

قنا 26 37.

الأقصر 26 38.

أسوان 28 40.

أبوسمبل 28 38.

الوادى الجديد 26 38.

شلاتين 28 36.

ابو رماد 29 36.

راس حدربة 29 35.

حلايب 30 34.