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مدير تحرير "الوطن": مصر البلد الوحيد الذي يتعامل بشرف مع الأزمة السورية

مدير تحرير "الوطن": مصر البلد الوحيد الذي يتعامل بشرف مع الأزمة السورية

"الزراعة": طماطم وادي النطرون والنوبارية مصابة بمرض فيروسي ليس له علاج

"الزراعة": طماطم وادي النطرون والنوبارية مصابة بمرض فيروسي ليس له علاج

أسرار ومفاجآت صورة الضابط والطفلة وحكاية "إبراهيم نافع والسعدني"

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أحمد جمال سعيد يكشف سبب تأجيل حفل زفاف ناهد السباعي

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