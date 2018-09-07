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بالفيديو| مرشح اليمين المتطرف بالبرازيل يتعرض لطعن بسكين بين أنصاره

بالفيديو| مرشح اليمين المتطرف بالبرازيل يتعرض لطعن بسكين بين أنصاره

الولايات المتحدة تتهم كوريا الشمالية بهجمات إلكترونية غير مسبوقة

الولايات المتحدة تتهم كوريا الشمالية بهجمات إلكترونية غير مسبوقة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة

"الأرصاد": انخفاض بدرجات الحرارة واضطراب في حركة الملاحة

"الأرصاد": انخفاض بدرجات الحرارة واضطراب في حركة الملاحة

اليوم.. قمة ثلاثية حول مصير إدلب السورية في طهران

اليوم.. قمة ثلاثية حول مصير إدلب السورية في طهران

الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

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بعد جلد امرأتين في ماليزيا.. أزهري يوضح الحكم الشرعي للمثليين جنسيًا

انتهاء ماراثون التنسيق بإعلان نتيجة المرحلة الثالثة.. وفتح باب تحويلات «تقليل الاغتراب» الأحد

انتهاء ماراثون التنسيق بإعلان نتيجة المرحلة الثالثة.. وفتح باب تحويلات «تقليل الاغتراب» الأحد

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34

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من «اليابان» إلى «لندن».. المصرى بيحسد على التقدم وعلى المصيبة أيضاً

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