الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة 7 سبتمبر، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار تكون متوسطة الشدة على بعض المناطق من جوب البلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر والسواحل الشمالية.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد مثيرة للرمال والاتربةكما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 34 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن المصرية، والعواصم العربية والعالمية: