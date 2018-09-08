قال أسامة خالد، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إنه يتوقع حدوث توافق بين وجهتي النظر الروسية والتركية فيما يخص الموقف من معركة إدلب، والتي من المنتظر أن يسعى من خلالها الجيش السوري إلى إنهاء وجود الميليشيات المسلحة.

وأضاف خلال استضافته بفضائية "إكسترا نيوز"، إن المعركة لن تحسم من قِبل طرف دون الآخر، بسبب تضارب المصالح بين الجانبين الروسي والإيراني من ناحية والأمريكي والتركي من ناحية أخرى.

وتابع: "بالرغم من الصراعات الإقليمية، إلا أن ما يحدث في سوريا صراع مصالح، ولا يمكن التنبؤ بقدرة طرف على حسم المعركة دون التنسيق مع الطرف الآخر، ونيكي هايلي مندوبة الولايات المحدة الامريكية في مجلس الأمن حذرت من هذا، وعمومًا فإن الصدام سيكون خسارة للجميع".

وأكمل: "أتوقع أن تتوصل كل الأطراف إلى اتفاق ولكن لن يكون واضحًا، وتحقيق أي انتصار في إدلب سيكون جزئيًا ولن يكون شاملًا".

وأوضح: "المشهد في سوريا محزن للغاية، فروسيا وإيران وتركيا يتفاوضون من أجل تقرير مصير سوريا، وأنا عندما سألت نائب وزير الخارجية السوري في دمشق عن موعد حل الأزمة السورية، قال إن الأزمة ستنتهي عندما تقرر القوى الدولية والإقليمية".