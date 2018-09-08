كاتبة مصرية ترفض نشر دار إسرائيلية لقصصها

أعلنت الكاتبة انتصار عبدالمنعم أنها لم تعطِ أي تصريح لدور نشر إسرائيلية لنقل روايتها أو ترجمتها للعبرية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن رئيس اتحاد كتاب مصر سيتقدم بشكوى رسمية للحصول على الحق القانوني من انتهاكات دار النشر الإسرائيلية وذلك بناء على تفويضها.

وأوضحت عبدالمنعم أنها تواصلت مع كاتبات أخريات تم انتهاك حقوقهن وقامت دار نشر إسرائيلية بعرض قصصهن وروايتهن بدون إذن وأنهن فوضن المستشار القانوني لاتحاد الكتاب باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت عبدالمنعم أنها ترفض ترجمة أعمالها للعبرية وأنها ترفض ذلك حتى لو طلبت دار النشر الإسرائيلية ذلك، مشيرة إلى أن المشكلة ليست مع اللغة العبرية ولكن المشكلة مع إسرائيل باعتبارها محتلا لأرض عربية وأن هذه الثوابت التي تربت عليها.