القرموطي يستعرض خبر "الوطن" عن تبرئة عبدالسلام المحجوب لأشرف مروان

استعرض الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، تقرير نشرته جريدة "الوطن" عن تصريحات اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية السابق، وأحد ضباط المخابرات العامة المصرية عن مقتل أشرف مروان.

واستعرض القرموطي التقرير، الذي جاء ردًا على مقال الكاتب جمال طه والمنشور عبر البوابة الإلكترونية لجريدة "الوطن".

ونقل القرموطي تبرئة المحجوب لأشرف مروان، والذي تردد أنه كان "جاسوس مزدوج" مع العد الإسرائيلي، مؤكدا أنه كان وطنيًا ورفض تبرئة ساحته رغم الهجوم الذي لحقه.