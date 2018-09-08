بالصور| في قمة إيران.. الكاميرات ترصد تناول أردوغان للمكسرات بشراهة

التقطت عدسات المصورين، خلال القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا، لقطة معبرة تعبر عن حال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا.

ويظهر مقطع فيديو نشر عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أردوغان يتناول المكسرات الإيرانية بشراهة، في وقت يسعى جاهدا لنيل فتات الكعكة السورية.

ووفقا لـ"سكاي نيوز" ولم يتبق لأردوغان إلا الفتات بعد أن رضخ للأمر الواقع المتمثل في نيل طهران الحصة الأكبر، وعقد رؤساء إيران وروسيا وتركيا، قمة ثلاثية في طهران، لبحث الأوضاع في محافظة إدلب، آخر معقل تحت سيطرة الفصائل المعارضة.

واختارت تركيا التوجه إلى روسيا وإيران في إطار ما أطلق عليه "حلف أستانة"، للحصول على نصيب من الكعكة السورية والحماية من تقلبات العلاقة مع الغرب.

في مقابل ذلك، انقلبت أنقرة على شعارات "رحيل الأسد"، فبقاء النظام السوري أصبح قربانا للحلفاء الجدد، وتعد أنقرة وطهران وموسكو الأطراف الخارجية الرئيسة في الحرب السورية، لكن لكل دولة مصالحها الخاصة في الحرب السورية القائمة منذ سنوات.