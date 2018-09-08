البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة العراق فورا

دعت مملكة البحرين مواطنيها إلى مغادرة العراق، فورا، وذلك في أعقاب الأحداث التي تشهدها البلاد، وخاصة في محافظة البصرة، التي اندلعت فيها احتجاجات غاضبة جراء تردي مستوى الخدمات.

وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية، بيانا دعت فيه مواطني المملكة المتواجدين في الأراضي العراقية إلى "المغادرة فورًا"، مرجعة ذلك إلى "الظروف والتطورات الراهنة التي تمر بها جمهورية العراق الشقيقة".

و بحسب "سي إن إن"، قالت البحرين، إن "دعوتها لمواطنيها تأتي ضمانا لأمنهم وحفاظا على سلامتهم"، في إشارة لما تشهده الأراضي العراقية حاليا، وللمرة الثالثة في أسبوع، قررت السلطات العراقية فرض حظر التجول على محافظة البصرة، الجمعة، في أعقاب احتجاجات عنيفة شهدتها.

وفرضت قيادة العمليات العسكرية في البصرة حظر التجول، الجمعة، على السيارات والمشاة في محافظة البصرة حتى إشعار آخر، وفقا لبيان صادر عن أمن البصرة، وقال البيان إن "دوريات حراسة أمنية ونقاط تفتيش متنقلة ستنتشر في الطرق والشوارع في مدينة البصرة خلال حظر التجول".

وأشعل محتجون غاضبون النار في مقر القنصلية الإيرانية الموجودة في مدينة البصرة، بعدما اقتحموها، الجمعة، بينما رأت طهران ما حدث "عملا همجيا ويبعد عن الأخلاق"، فيما أبدت وزارة الخارجية العراقية أسفها عما حدث.