أحد أبطال إغراق إيلات: الفرقاطة المصرية ستدعم القوات البحرية

قال اللواء نبيل عبد الوهاب أحد أبطال عملية إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات إنه سعيد للغاية بأول فرقاطة مصرية، وسعيد لاهتمام القيادة السياسية بالقوات البحرية، "وهو شيء مهم، نظرا للمتغيرات التي تحدث في المنطقة".

وأوضح عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر لديها أطول شاطئ في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، وكلاهما يحتاج للوحدات البحرية السريعة ذات التقنيات العالية لإنجاز المهمات القتالية، مضيفا أن البحر الأبيض به الحدود الاقتصادية مثل حقل ظهر، الذي يحتاج لحماية، لافتا إلى المشكلات التي نواجهها في باب المندب بالبحر الأحمر.

وتابع أن الفرقاطة المصرية تدعم القوات البحرية وصنعت بأيادٍ مصرية، شارحا أنه جرى التعاقد على 4 فرقطات إحداهما استلمت من فرنسا، والأخريات صنعت بترسانة الإسكندرية، وهذه الفرقاطة كانت الأولى.

واستكمل أنه "في خلال الفترات السابقة خلال الحروب، القوات البحرية نفذت بطولات أكثر من رائعة لم يلق الضوء على أغلبها، ولكنها بطولات تمت خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر وكانت بطولات تفوق الخيال، واليوم نظرا لأننا لا نحارب ونواجه الإرهاب فنحتاج لشيء سريع، والفرقاطة حجمها صغير وسريعة وبها كافة الإمكانيات".

وأوضح عبدالوهاب أن القوات البحرية تؤمن قناة السويس لأنها مستهدفة من الإرهاب ويتمنوا أن يصيبوها، لكن القوات البحرية قادرة على حماية أمن قناة السويس.