أكد مصدر مسؤول بهيئة الطرق والكباري أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يفتتح غدا، آخر قطاع بالطريق الدائري الإقليمي، طريق القوس الشمالي الغربي الممتد من التقاطع مع طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي حتى التقاطع مع طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بطول 57.5 كم.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه الرئيس يشهد احتفالية بقلب الطريق، ثم يتفقد الطريق ويعطي إشارة بدء فتحه رسميا أمام حركة المرور.

يذكر أن أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قال إن القوس الشمالي للطريق الدائري الاقليمي الشرقي الذي تم افتتاحه والغربي بطول 90 كم، يمثل جزءًا مهمًا من الطريق الذي يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من وإلى إقليم القاهرة الكبرى، مؤكدا أن الطريق الدائري الإقليمي بأكمله يخدم 15 محافظة، ويهدف لربط الطرق الرئيسية لهذه المحافظات، ويسهم في تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائري الحالي حول القاهرة الكبرى بنسبة 50%، مضيفا أنه جرى تصميم وإنشاء الطريق ليكون بمواصفات الطرق الحرة وعزله عن الكيانات الجانبية.