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"الأزهر" ينظم قافلة طبية لمستشفى بئر العبد المركزي بشمال سيناء

"الأزهر" ينظم قافلة طبية لمستشفى بئر العبد المركزي بشمال سيناء

13 مليون جنيه لمد شبكات مياه بالمناطق المحرومة بأسيوط

13 مليون جنيه لمد شبكات مياه بالمناطق المحرومة بأسيوط

عاجل| السجن المشدد 10 سنوات لنجل "المعزول" في قضية اعتصام رابعة

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رئيس "مستقبل وطن" يفتتح مقر الأمانة في السويس

رئيس "مستقبل وطن" يفتتح مقر الأمانة في السويس

وزيرة التخطيط تجتمع بعدد من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري

وزيرة التخطيط تجتمع بعدد من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري

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