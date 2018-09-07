أعلن مجلس الوزراء، أنه سيصدر بيانا بعد قليل، يكشف من خلاله إنه تم توثيق ما تحقق في الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي في كتاب بعنوان "مصر بين التحدي والإنجاز".