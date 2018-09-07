تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
فيديو| "النيل للنقل": التاكسي النهري من أيام الفراعنة والأجرة 35 جنيها
الإمارات: تعودنا من الحوثي المراوغة حين يشعر بالضغط العسكري
يعزف الناي وتعلم مقامات الموسيقى.. الوجه الآخر لأمين الشرطة "المداح"
"الإسكان": رفع 33 عداد كهرباء لوحدات مخالفة للنشاط السكني
مجلس الوزراء يوثق إنجازات الرئيس في ولايته الأولى في "التحدي والإنجاز"
وزير الأوقاف يفتتح مسجدا في الشرقية بـ2 مليون جنيه
اختيارات الوطن
«عمر» يعمل ليشترى الطعام للكلاب الضالة: العشق المجنون
«جورج» يعيد إحياء التراث بدراسة اللغة القبطية: اتعلمتها فى سنتين
زى موحد لطلبة كليات «التربية الرياضية» منعاً للتفاوت الطبقى
من «اليابان» إلى «لندن».. المصرى بيحسد على التقدم وعلى المصيبة أيضاً
ماركات بريطانية تقلد أزياء «كيت وميجان»: كونى أميرة
طبعة جديدة من «شيخ حارة الصحفيين» فى الذكرى الرابعة لوفاة «السرجانى»
الأكثر قراءة
أحمد فهمي: حسين فهمي هنأني على خطبتي لهنا الزهد
عاجل| القبض على الأم المتهمة بقتل زوجها وأولادها الأربعة في القليوبية
عاجل| والدة أطفال "مذبحة بنها" للنيابة: "عرفت الحادث من الإعلام"
عاجل| النيابة تحتجز والدة ضحايا "مذبحة بنها" بالقليوبية
أحمد فهمي لمحمد رمضان: "كفاية شحن.. وتامر حسني طلع الأول"
بعد جلد امرأتين في ماليزيا.. أزهري يوضح الحكم الشرعي للمثليين جنسيًا
أحد أهالي قرية مذبحة بنها لـ"الوطن": "الضحية كان بيتخانق كتير مع مراته في الشارع"
مرتضى منصور يرتدي لوجو "بيراميدز".. ويؤكد: "أنا ديكتاتور"
"الكهرباء": 5 شركات الأعلى توزيع في رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمة
نجل فؤاد المهندس: والدي وشويكار انفصلا بعد 20 عاما.. ولا أتذكر السبب
عاجل| إعادة فرض حظر التجول حتى إشعار آخر في البصرة العراقية
رئيس "شعبة الخضار": الفاكهة أصبحت سلعة ترفيهية لعدد كبير من المواطنين
عاجل