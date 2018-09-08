قضت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، بمعاقبة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وباسم عودة وعصام سلطان وآخرين بالسجن المؤبد في قضية اعتصام رابعة.