قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم وعاصم عبدالماجد وعبدالرحمن البر و70 آخرين، بالإعدام شنقا حتى الموت لإدانتهم بتدبير "اعتصام رابعة" والتحريض على القتل وارتكاب أعمال العنف.