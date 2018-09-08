عاجل| السجن المشدد 10 سنوات لنجل "المعزول" في قضية اعتصام رابعة

منذ 4 دقيقة

منذ 4 دقيقة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول، بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية تدبير اعتصام رابعة.