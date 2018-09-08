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نائب يقدم مذكرة لـ"عبدالعال" بشأن وجود فساد في ميناء بورتوفيق

نائب يقدم مذكرة لـ"عبدالعال" بشأن وجود فساد في ميناء بورتوفيق

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