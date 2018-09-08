أحال الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مخالفات داخل مركز طبي متخصص بمدينة طنطا، للنيابة العامة، ضبط بداخله على أدوية غير مصرح بها ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص.

وأشار شرشر، اليوم، إلى أنه تلقى تقريرا من الدكتورة سناء عبدالصادق مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية، يتضمن قيام لجنة تفتيشية من مفتشى الإدارة، بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر بالمرور على أحد مراكز العيادات التخصصية بشارع حسن رضوان بمدينة طنطا، ورصدت اللجنة العديد من المخالفات ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص.

موضحا أن اللجنة قامت بالتفتيش على المركز الطبي، ورصد عدة مخالفات منها مخالفة الطبيب صاحب المركز لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وذلك لمزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وحيازة أدوية في مكان غير مرخص له بحيازة هذه الأدوية، ومنها أدوية مهربة، وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها في الأسواق، وتم تحريز تلك المضبوطات.