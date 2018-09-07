أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن شن فرق التفتيش الصيدلي بالمنصورة حملات رقابية على بعض الصيدليات بمدينة المنصورة، تمكنت خلالها من ضبط أدوية مهربة ومنشطات جنسية وأدوية منتهية الصلاحية.

وقال مكي، في بيان صحفي، أنه بتفتيش إحدى الصيدليات بمدينة المنصورة، عثرت الحملة علي أدوية مخدرة بدون فواتير، وأدوية خاصة بوزارة الصحة، وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وأضاف مكي، أنه تم ضبط شقة سكنية ومحل مرخص تابعين للصيدلية في نفس العقار وعثر فيهما على أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية مدرجة في جدول ثان مخدرات بدون فواتير، وأدوية خاصة بمستشفيات الصحة فقط وغير مصرح ببيعها في الصيدليات العامة بإجمالي عدد 154 صنف وتم مصادرتها بمعرفة مباحث التموين لحين صدور قرار النيابة .