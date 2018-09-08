استقبل اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، اليوم، الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بمكتب رئيس الجامعة، بمدينة شبين الكوم، ويشارك الوزير في مناقشة رسالة الدكتوراه لأحد خريجي كلية الحقوق بالجامعة.

حضر المناقشة، كل من الدكتور عادل مبارك، نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أبوالخير عطية عميد كلية الحقوق، حيث رحب رئيس جامعة المنوفية بوزير قطاع الأعمال، ومحافظ المنوفية في رحاب جامعة المنوفية، مشيرا إلى أن محافظة المنوفية شرفت بتولي اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظا لها، كما أشار إلى الجهد الميداني، الذي يبذله محافظ المنوفية منذ لحظة وصوله لمباشرة مهام منصبه الجديد.

وأضاف رئيس جامعة المنوفية، أن المحافظ الجديد متواجد بصورة دائمة في الشارع للوصول إلى "هموم ومشكلات المواطن المنوفي والعمل على حلها في أسرع وقت"، موجها الشكر لوزير قطاع الأعمال على المشاركة في مناقشة رسالة الدكتوراه لأحد أبناء جامعة المنوفية.

ومن جانبه، أكد المحافظ على أن المنوفية من المحافظات الرائدة في مجال التعليم، ويتمتع شبابها بالطموح، فيما أكد وزير قطاع الأعمال على المكانة المتميزة لمحافظة المنوفية وشهرتها على مستوى الجمهورية بمثقفيها وعلماؤها، قائلا إنها "محافظة الرؤساء والزعماء وتتمتع بأكبر نسبة تعليم على مستوى الجمهورية".