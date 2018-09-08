قال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط، إن الحملات الرقابية المكثفة بقرى المركز والمدينة بالتنسيق مع الإدارة الصحية بديروط أسفرت عن غلق 9 منشآت طبية لمزاولة المهنة بدون ترخيص، وذلك في إطار حملات ضبط الأسواق وفرض الرقابة والسيطرة ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس مركز ديروط، إلى أنه ترأس حملة مكبرة بالتنسيق مع الدكتور راضي عمر مدير الإدارة الصحية بديروط، وتم خلالها غلق 7 عيادات و2 معامل تحاليل لمزاولة المهنة بدون ترخيص ومن جهة أخرى تم تحرير 13 محضرا تموينيا للمخابز بقرى قصر حيدر والمندرة ونزلة بلال بديروط، وتنوعت تلك المحاضر ما بين عدم تسليم بون صرف للمواطنين،وإنتاج خبز ناقص الوزن ضمن حملة شنتها رئاسة مركز ومدينة ديروط بالتنسيق مع إدارة تموين ديروط والرقابة التموينية.

وكانت حملة توجهت اليوم إلى العيادات الطبية ومعامل التحاليل الطبية المخالفة، حيث تم ضبط 7 عيادات طبية منها 3 مشتركة و3 عيادات منفردة والأخيرة مركز طبي تخصصي، وفي قطاع معامل التحاليل الطبية تم إغلاق 2 معمل وجميعهم تم تشميعهم استنادا إلى قانون 153 لسنة 2004 بغلق المنشأة التي تزاول المهنة بدون ترخيص.