قالت ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن هناك امتيازات جديدة للتلاميذ سوف يقرها المحافظ خلال الفترة المقبلة.

وأضافت مرتجى أن اللواء عبدالفضيل شوشة، طالبها بإعداد تقارير مفصلة عن جميع المدارس الموجودة بنطاق شمال ووسط سيناء، بمراكزها الست "العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ورمانة ومناطق وسط سيناء".

وأشارت إلى أن المحافظ يبحث عن أهم الحلول والمتغيرات، التي يساعد بها التلاميذ بعد "فترة المعاناة الماضية"، التي تعرضوا لها، وكذلك يبحث عن أهم المقترحات التي بالإمكان تيسيرها، موضحة بحث إعفاء التلاميذ من مصروفات العام الدراسي الجديد، الذي سوف يبدأ في 22 من سبتمبر الجاري.

وشدد المحافظ على رؤساء الاقسام والمديريات المرور على المدارس وسرعة إنهاء المشكلات الخاصة بالمياه والكهرباء والنظافة، وإزالة الأتربة وأكوام القمامة المتراكمة بالطرقات.