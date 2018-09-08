بالصور| مشاهد من افتتاح وزير الآثار لمقبرة "ميحو" لأول مرة للجمهور

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار صباح اليوم مقبرة "ميحو" للزيارة، والتي تفتح أبوابها للجمهور لأول مرة، منذ اكتشافها عام 1939، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميم المقبرة.

حضر مراسم الافتتاح وزيرة الهجرة السفيرة نادية مكرم والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحافظ الجيزة، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق بالإضافة لعدد من سفراء الدول الأجنبية في مصر منهم قبرص وإيطاليا والمكسيك والبرازيل وفرنسا وهولندا وأذربيجان وليتوانيا وكازاخستان وأمريكا اللاتينية وعدد من المستشارين الثقافيين والمسؤولين