أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن إعلان منظمة السياحة العالمية قائمة بأكثر الدول نموًا في قطاع السياحة، واحتلال مصر فيها للمرتبة الأولى بعد استقبالها 8.6 ملايين سائح عام 2017، بنسبة زيادة تقدر بـ55.1% عن عام 2016، دليل قاطع على أن قطاع السياحة المصرية بدأ يتعافى ويستعيد مكانته المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وأكدت "مصطفى"، في بيان اليوم، أن هذا الأمر يعد خطوة إيجابية لصالح السياحة المصرية، معربة عن ثقتها في استغلال الحكومة لهذه الشهادة الايجابية والمهمة من منظمة السياحة العالمية للترويج لمصر عالميا خاصة.

وأشارت إلى أن منظمة السياحة العالمية أكدت أن أكثر المدن المصرية شهرة بالنسبة للسياح الأقصر والجيزة وهذه فرصة كبيرة وعلى الحكومة استغلالها أفضل استغلال للسياحة المصرية والترويج لها داخل مختلف دول العالم.