شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في جلسة العمل الرابعة من ورشة العمل التعريفية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، والتي حضرها الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، ورئيس هيئة التخطيط العمراني.

وأكد الجزار اعتماد المخطط الاستراتيجي لمصر لعام 2052 لكل محافظة، والذي يهدف لتنفيذ المشروعات ذات أولوية كمشروع المثلث التعديني الذهبي، ومشروعات شبكة الصرف، وإنشاء المدن الجديدة كمدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الجزار، أن المخطط الاستراتيجي يتضمن التكلفة التقديرية للمشروعات بكل تفاصيلها، موضحا أن الأحوزة العمرانية مسؤولية الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وأن الكردون العمراني من سلطة المحافظ، مؤكدا أهمية المخططات التفصيلية لعدم ظهور مناطق عشوائية في المحافظات.

وشدد الجزار على أهمية التواصل والتنسيق المباشر بين المحافظات وهيئة التخطيط العمراني فيما يخص عدد من الموضوعات المرتبطة بالتخطيط العمراني والأحوزة العمرانية.