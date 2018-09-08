سيطرت أجهزة الأمن بأسيوط، وقوات الحماية المدنية، على حريق نشب في إحدى غرف موقع برج إرسال تابع لإحدى شركات الاتصالات، وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن الحريق أسفر عن احتراق تكييفين والتوصيلات الكهربائية الخاصة بهما، فضلا عن احتراق جزئي بسقف الغرفة.

وأفادت التحريات بأن بداية الواقعة بورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بنشوب حريق بإحدى غرف موقع برج إرسال تابع لإحدى شركات الاتصالات كائن بقرية عرب الغمايم بدائرة مركز شرطة منفلوط، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وسيطرت على الحريق دون حدوث إصابات أو وفيات.

وأسفر الحريق عن احتراق تكييفين والتوصيلات الكهربائية الخاصة بهما وكذا احتراق جزئيبسقف الغرفة، وبسؤال "جمعة.أ.م" 40 سنة خفير خصوصي الموقع، ومقيم بدائرة المركز، قرر أنه حال تركه للموقع لشراء بعض المستلزمات الخاصة به أبلغه نجل شقيقه، ومقيم بذات الناحية، أنه أثناء وجوده بالأرض الخاصة به والمجاورة للموقع شاهد 3 أشخاص "محددين" مقيمين نجع مسعود بدائرة المركز، يشعلون النيران بإحدى غرف الموقع لوجود خلافات سابقة بينهم وبين خفير الموقع، واتهم المذكورين بارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهمون واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.