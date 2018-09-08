استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، اليوم، الى مرافعة المحامي طارق جميل سعيد، دفاع النقيب محمد عبدالحليم، معاون مباحث المقطم والمتهم بقتل محمد عبدالحكيم الشهير بـ"عفروتو".

وبدأ الدفاع مرافعته بالدفع بانعدام صلة موكله بوقائع الدعوى وخلو الاوراق من أي دليل يدين موكله، كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وشيوع الاتهام وانعدام أركان جريمة "ضرب أفضى إلى موت"، وقصور التقرير الفني الصادر من الطبيب الشرعي كونه مخالف للأسس العلمية الصحيحة، وقصور التحقيقات وفساد الإسناد.

وتابع سعيد مرافعته بقوله إن "النيابة العامة بنت اتهامها على أدلة واهية وتحقيقات مبتورة، ولم تأت بدليل يقيني يؤكد ارتكاب موكله للواقعة"، ووصف شهود الإثبات بأنهم "شهود الكذب والبطلان والزور"، موضحا أن المقبوض عليهم قالوا إنهم كانوا يشترون المخدرات من المجني عليه.

وأكد الدفاع أن الطبيب الشرعي أفشي أسرار التقرير الطبي بالمخالفة للقانون، حيث تحدث عن تفاصيل التقرير في إحدى الصحف في اليوم الذي تسلمت فيه النيابة التقرير، واتهم سعيد "السوشيال ميديا" بأنها كبّرت الواقعة، قائلا: "مصر يحكمها الآن السوشيال ميديا سرطان المجتمع".

وأشار الدفاع إلى أن موكله معاون مباحث المقطم، كان قبل واقعة "عفروتو" متجها للقبض على أحد الخارجين عن القانون والذي أطلق الرصاص عليه وأُصيب في ساقه، ولم يتعامل مع ذلك المجرم بالسلاح فكيف يقتل متهما كان بحوزته مخدر الإستروكس.

وبعد انتهاء المرافعة، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 11 نوفمبر المقبل.