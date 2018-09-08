لقي عجوز مصرعه، اليوم، في مشاجرة بمنطقة محطة الرحمانية بمحافظة البحيرة، لخلافات على توصيل ماسورة مياه.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة الرحمانية، بتلقي بلاع من أهالي منطقة محطة الرحمانية، بوفوع مشاجرة ومقتل شخص فيها.

وانتقل الرائد عبدالعزيز ترابيس، رئيس مباحث الرحمانية، إلى مكان الواقعة، وتبين حدوث مشاجرة بين عائلتين بسبب توصيل ماسورة مياه، قام على إثرها "م. م" 50 سنة، ونجله "ح. م" 30 سنة، بالتعدي على "محمد. ع" 63 سنة بشومة، ما تسبب في وفاته.

تمكن ضباط المباحث بمركز الرحمانية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.