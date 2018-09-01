افتتح اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، اليوم، معرض توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، في إطار مبادرة "كلنا واحد"، وتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية، انطلاقاً من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد بجوار نادى ضباط الشرطة بدمنهور.

شارك في الافتتاح عدد من قيادات مديرية أمن البحيرة، واحتوى المعرض على كافة الأدوات المدرسية والحقائب وكل ما يتعلق بطلاب المدارس لعرضها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.