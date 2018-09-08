افتتح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، عيادة تنظيم الأسرة بقسم النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية الطب البشري والدكتور عبده سعيد، رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتورة رجاء حسين، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وقال رئيس الجامعة، إن العيادة تخدم قطاع عريض من المترددات على المستشفى الجامعي، حيث أنها تقدم خدمات صحيه ذات نوعية متميزة، تشتمل على خدمات تنظيم الاسرة، بالإضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، أنه في إطار التعاون بين مستشفى الجامعة ووزارة الصحة والسكان فانه يتم توفير عدداً من وسائل منع الحمل مثل أقراص منع الحمل، وحقن منع الحمل أحادية الهرمون، التي تحصل عليها السيدات كل 3 أشهر، والحقن المركبة الشهرية وكبسولة تحت الجلد، بأسعار رمزية.

وقال الدكتور عبده سعيد رئيس قسم النسا والتوليد إنه سوف يجرى تشغيل عيادة تنظيم الأسرة داخل المستشفى الجامعي جميع أيام الأسبوع، لتقدم خدمات صحية ذات نوعية متميزة يقوم على تقديمها فريق طبي ذو كفاءة عالية.