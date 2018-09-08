اليوم.. المتحدث باسم "الأونروا" ضيف "dmc"

تنطلق أولى حلقات برنامج "اليوم" للإعلاميين عمرو خليل وسارة حازم، مساء اليوم السبت، عبر شاشة "dmc"، في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويحل المتحدث الرسمي باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ضيفًا على برنامج "اليوم"، وذلك في أول ظهور له عبر الفضائيات المصرية، ومن المقرر أن يُعلق على القرارات الأمريكية تجاه الفلسطينيين و"الأونروا" بسحب التمويل.

وفي الحلقة نفسها، يحل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ضيفًا على البرنامج، من خلال "الفيديو كونفرانس"، للتعليق على فقرة "بنك المعرفة"، وتلك الفقرة قائمة على تقديم معلومة جديدة للمشاهد، واستعراض "بنك المعرفة" على الهواء مباشرة.

ويعلق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للآثار، عبر برنامج "اليوم"، على افتتاح مقبرة "ميحو" في منطقة سقارة.

برنامج "اليوم"، يُقدمه عمرو خليل وسارة حازم، يوميًا من السبت إلى الأربعاء، عبر قناة "dmc"، في تمام الساعة السادسة مساءً.