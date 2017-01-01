قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن صناعة الأخشاب والآثاث من الصناعات التي لم تأخذ حقها الكافي، ولا بد من الاهتمام بها وتقويتها والعمل على تطويرها.

وأضاف عبدالرازق، أن قانون تراخيص المنشآت ولائحته وتطويره هو جزء من منظومة هيئة التنمية الصناعية، حيث تتيح الهيئة جميع الفرص لكل مصنع كي يحصل على جميع خدماته من مكان واحد، كما أن القانون صدر بالاشتراك مع مستقبل الخدمة كاشتراك كامل واتحاد الصناعات، والذي يعد شريك خطوة بخطوة في هذا القانون.

وأكد أن هناك محاولات بوضع قانون واحد وإجراءات محددة وواضحة لتسهيل الصناعة، ولعدم انشغال المصنع بمستقبل المشروع الذي يقوم به، مضيفا أنه يجب أن تنظم الصناعات بشكل منطقي كي تناسب مع خطورة الصناعات، حيث تم تقسيم الصناعات إلى عالية ومنخفضة المخاطر، من أجل المحافظة على البيئة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الصناعات منخفضة الخطورة تحتاج لإجراءات واشتراطات تستغرق أسبوع واحد فقط، بينما الصناعات عالية الخطورة تحتاج إلى شهر لاستيفاء الاشتراكات المطلوبة، مشيرًا إلى أنه لا بد من إدخال رخصة المباني ضمن اشتراطات قانون التراخيص لتسهيل الصناعة، علاوة على اشتراط الأمن والبيئة والسلامة المهنية.

جاء ذلك خلال انطلاق سلسلة الندوات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية بين الغرف الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الفترة من 8 حتى 26 سبتمبر الجاري، والذي يهدف إلى تعريف الأعضاء بالقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص.