محافظ بورسعيد يستعرض أعمال تجهيز مطار "الجميل" بإزالة كافة المخلفات

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأعمال الجارية لتجهيز مطار "الجميل" بإزالة كافة المخلفات والعوائق الموجودة في جنبات المطار، تمهيدًا لتنفيذ مشروع التطوير المنتظر والتي تقوم به وزارة الطيران المدني لإعدادا المطار لاستقبال خطوط الطيران الدولية لخدمة حركة الاستثمار الصناعي والسياحي المنتظرة في شرق بورسعيد ومشروعات السياحة على شاطي غرب المدينة.

واستمع المحافظ إلى شرح من المسؤولين عن المطار عن مشروع التطوير المنتظر، موجهًا إدارة حي غرب بتجهيز الطرق الخارجية المؤدية إلى المطار لتسهيل مأمورية الشركات وتيسير حركة السيارات من وإلي المدينة دون التأثير على العمل في مشروع التطوير أو حركة السيارات اليومية من وإلى بورسعيد.