فودة: إنشاء سد حماية بوادي البيضا في "دهب" بـ7.2 مليون جنيه

تشيد محافظة جنوب سيناء، سد حماية بوادي البيضا في مدينة دهب، بتمويل 7.2 مليون جنيه، من صندوق تطوير العشوائيات، كما سيتم إنشاء شبكة مرافق و 62 منزل بدوي بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء بتكلفة 28 مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات وتنفيذ جهاز تعمير سيناء.

جاء ذلك، اليوم خلال الاجتماع الدوري الذي ترأسه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام التنفيذ بقاعة مركز العمليات وإدارة الأزمات بالقسم المتقدم بشرم الشيخ.

وناقش المحافظ استعدادت إدارة الموارد المائية والمدن لاستقبال الموسم الشتوي ومجابهة مخاطر السيول من خلال تطهير المخرات وصيانة السدود وتجهيز المعدات الثقيلة بسائقيها والتعاقد مع سائقين في حالة وجود عجز، كما شدد على استعداد مركز الإغاثة بالمحافظة والتنسيق الكامل مع رؤساء المدن.

وطالب فودة، بجاهزية مراكز خدمة المواطنين للافتتاح، والانتهاء من الكم المتراكم وتطوير المراكز على مستوي المدن، وتوفير الزي الموحد.

واستعرض المحافظ موقف الانتهاء من مشروع الكاميرات بمدن شرم الشيخ وطور سيناء وباقي المدن وأيضًا مشروع شبكة الفيديو كونفرانس لإمكانية عقد اللقاءات والاجتماعات الدورية والطارئة باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.