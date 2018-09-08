محافظ كفر الشيخ: إنشاء خط حماية لمواجهة الغرق وبرج مراقبة بمصيف بلطيم

كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بإنشاء خط حماية لمواجهة الغرق بطول شواطئ مصيف بلطيم، والتعاقد مع شركة متخصصة ومعتمدة في مجال الإنقاذ لتكون مسؤولة عن حماية الشواطئ وتتولى هذه المهام من خلال الطرح في مناقصة عامة.

كما كلف بإنشاء خيام وإذاعة خارجية على الشواطئ، وإنشاء برج مراقبة بطول 12 متراً وتزويده بكاميرة مراقبة، وزيادة عدد سيارات الإسعاف، ودهان البلدورات، ورفع كفاءة مدخل مصيف بلطيم ورفع مستوى النظافة اليومية وحسن معاملة المصطافين، وتخصص الميزانية للخدمات الحقيقية للمواطن.

جاء ذلك خلال متابعته مستوى المرافق والخدمات بمدينة مصيف بلطيم وطرح أعمال الإنقاذ بالشواطئ لشركة متخصصة في مناقصة عامة، وتقديم خدمات جيدة للمواطنين، وذلك بحضور المحاسب فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم، والمهندس طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم.