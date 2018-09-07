زار الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، بحيرة البرلس، واستمع إلى طلبات وشكاوى الصيادين بالبحيرة، وتابع أعمال حماية جسر بحيرة البرلس، وذلك بحضور المهندس طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن بحيرة البرلس من أهم المصادر الطبيعية للأسماك، وتعد المحافظة من أكبر محافظات الجمهورية إنتاجا للأسماك حيث تنتج قرابة 70% من الناتج القومي للأسماك بعد افتتاح المدينة السمكية الصناعية بغليون، لافتاً انه سيتم تنظيم حملات أمنية مكثفة بالتنسيق مع اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وذلك لمكافحة التعديات على بحيرة البرلس، ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، وسيتم تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس الجديد لحماية الثروة السمكية وحقوق الصيادين وفرض سيادة القانون.

أضاف المحافظ، انه يتم استكمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس والانتهاء من إقامة ثلاث قنوات إشعاعية مع تطهير بوغاز البرلس لضمان سهولة تدفق المياه من وإلى بحيرة البرلس عبر البوغاز لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية البحيرات المصرية، وإزالة التعديات عليها كأهم المصادر الطبيعية للأسماك.