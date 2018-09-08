يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا، كوبري بلطيم العلوي بالطريق الدولي الساحلي، ضمن افتتاحه عدداً من المشروعات التنموية، عبر "الفيديو كونفرانس".

وقال المهندس طلعت عبد القادر، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة شرق ورئيس مركز ومدينة بلطيم، إن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أجرى البروفة النهائية على الافتتاح، اليوم السبت، برفقة مهندسي هيئة الطرق والكباري، وعدداً من الشباب.

وأضاف أن كوبري بلطيم العلوي جرى تنفيذه بطول 700 متر وبعرض 30 مترًا، ويساهم في حل العديد من المشكلات المرورية والزحام بالمنطقة، كما أنه سيساهم أيضاً في تحقيق السيولة المرورية، مع توفير الوقت والمجهود على السائقين والعابرين للطريق الدولي الساحلي شرقاً وغرباً.

وتابع مساعد محافظ كفر الشيخ، الكوبرى سيحد من الحوادث التي تحدث بسبب تقاطع الطرق السريعة مع الطرق السطحية، وسيتم افتتاحه عبر "الفيديو كونفرانس"، ضمن افتتاح الرئيس عددا من المشروعات التنموية العملاقة وخاصةً بقطاع الطرق والكباري بمختلف محافظات الجمهورية.