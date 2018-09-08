قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ مشروع التأمين الصحي يلزم لحزمة الحماية الاجتماعية الأكثر أهمية بالنسبة للمواطن المصري، حيث يستنفد المواطن جزءًا كبيرًا من دخله على خدمات الرعاية الصحية، بينما يوفر هذا المشروع جميع الخدمات الصحية التي يحتاج المواطن إليها دون أن يحمله بأعباء مالية إضافية.

وأضاف مدبولي في حواره مع الكاتبة الصحفية دينا عبد الفتاح في ملحق "الوطن الاقتصادي"، أنَّ هذا المشروع يُمكّن من القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية المزمنة بمعدلات جيدة فاقت توقعاتنا، وهو ما جعل الرئيس يوجه باستمرار العمل على العمليات للثلاث سنوات المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء: "تمكنّا من القضاء على نسبة كبيرة من فيروس سي، حيث نقوم بالكشف على 45 مليون مواطن ومعالجة نسبة كبيرة منهم، وتجنّب تداعياته على الأسر وجذبهم نحو خط الفقر، وهو ما مكّنّا من تخفيض معدلات الإصابة بفيروس «سي» في مصر بشكل كبير، بعدما كنا الدولة الأولى في معدلات الإصابة بهذا الفيروس".

وتصدر صحيفة "الوطن"، بداية من غدا، وكل أحد، أكبر ملحق اقتصادي شامل في مصر، بعنوان "الوطن الاقتصادي"، تحت إشراف الكاتبة الصحفية دينا عبدالفتاح.

ويسعى الملحق الأسبوعي الجديد لتأسيس حوار مجتمعي دائم بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك لرصد حركة المال والأعمال لاستكشاف المستقبل بلغة الأرقام.

ويهدف "الوطن الاقتصادي" إلى تحليل المؤشرات المحلية والعالمية لتتّضح الصورة الاقتصادية كاملة، ولرصد التحديات واستعراض الفرص في جميع القطاعات الاقتصادية. كما يهدف أيضا إلى إلقاء الضوء على رواد الأعمال لصناعة نماذج نجاح متفردة.