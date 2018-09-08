يفتتح الدكتور محمد قنصوة، محافظ الإسكندرية، غدًا، كوبري سيدي كرير الجديد.

وتفقد قنصوة، اليوم، الأعمال النهائية للكوبري قبل الافتتاح وذلك بحضور اللواء عبدالرؤوف علي مدير قرية سيدي كرير، وعلاء يوسف رئيس حي العجمي، ومجموعة من الطلبة.