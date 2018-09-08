"موسى" يهاجم الإخوان بسبب الشائعات: "هفضحهم.. وماليش حساب على تويتر"

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يوجد له أي حسابات شخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أو "تويتر" أو أي موقع آخر.

وقال خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن جماعة الإخوان الإرهابية فبركت مقطع فيديو، وادعوا أنه يهاجم الدولة المصرية.

وأضاف أن هؤلاء الإرهابيون لن يوقعوا بيني وبين الدولة والشعب، ومستمر في فضحهم ولن تمنعنا ممارساتهم عن ذلك.

وتابع: "ماليش صفحة على تويتر، إلا صفحة البرنامج على فيسبوك، واللي عاوز أقوله بقوله هنا في القناة، واللي بيفبركوا معروفين، يا إما الطابور الخامس أو الإخوان".